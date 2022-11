Tribunal de Justiça do RS anuncia XVII Semana da Conciliação

Com o slogan, “Menos conflitos, mais recomeços”, a A XVII Semana da Conciliação ocorrerá de 7 a 11 de novembro, nos Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais. A campanha do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é realizada desde 2006 e tem objetivo de influenciar as partes a resolverem seus conflitos por meio da conciliação.

Para a Semana Nacional da Conciliação, os tribunais selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas no conflito. Interessados em participar da semana da Conciliação devem informar com antecedência as Unidades Judiciárias onde tramitam os processos. No Rio Grande do Sul o serviço de conciliação pré-processual por ser feito pela internet. Você pode acessar a página ao clicar aqui