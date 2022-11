TRT-4 promove debate sobre trabalho escravo no Fórum Aberto de Educação Antirracista

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) abre seu 4º Fórum Aberto de Educação Antirracista, que acontece de 7 a 11 de novembro. No dia 7, o tem abordado será “Cotas Raciais e Comissões de Heteroidentificação: Por que existem?”. É necessário inscrição no site do Tribunal para participar das palestras.

A apresentação do filme "Pureza" será realizada no dia 9, das 14h às 18h, no Auditório Ruy Cirne Lima da Escola Judicial TRT-4, localizado no Foro Trabalhista de Porto Alegre, na Avenida Praia de Belas, 1.432, prédio III, 2º andar. O evento vai ser aberto também ao público externo.

No dia 11, ocorre a apresentação do tema “Enegrecendo espaços públicos”, de modo virtual, com Carla Akotirene. O evento será transmitido das 15h às 16h30min abordará a questão de maneira a explorar suas especificidades, e instruir como pode ser adotada.

Leia abaixo a sinopse de Pureza:

“Na trama, Pureza (Dira Paes) é uma mãe solo que mora com seu filho, Abel (Matheus Abreu), em uma pobre região do Maranhão. Descontente com a vida que levam, o jovem resolve deixar o local para buscar emprego em um conhecido garimpo, com a promessa de dar uma vida melhor para a matriarca. Após meses sem notícias do filho, Pureza resolve sair em busca do rapaz. Durante a jornada, ela encontra uma fazenda que emprega um sistema de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais, a famosa escravidão moderna. Ainda à procura do filho, ela passa a trabalhar neste lugar, testemunhando o tratamento brutal sofrido pelos empregados, além do desmatamento ilegal de florestas. Lutando contra um sistema perverso e poderoso, esta batalhadora mulher enfrentará a tudo e todos que ficarem à sua frente, sempre com uma fé religiosa inabalável e a esperança de encontrar o filho”.