A OAB realiza, por meio de sua Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da (Cedaa), o 1° Universo Jurídico do Agronegócio, nesta quarta-feira (2), às 9h, em Lavras do Sul, durante o Universo Pecuária. As inscrições devem ser realizadas através do Portal de Eventos da Ordem. O evento contará com oficinas e palestras sobre temas como "sucessão e tributos ao lado do produtor" e "desenvolvimento sustentável do agro brasileiro". Nesta quinta-feira (3), às 19h, a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero (CDSG) da OAB/RS promove o 4º evento do projeto "Diversidade em Movimento: as CDSG nas subseções gaúchas - Edição Passo Fundo". O evento objetiva demonstrar as funções das comissões e influenciar outras cidades a criarem suas próprias comissões.