Iargs comemora seu 96º aniversário com jantar de confraternização

O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) completa 96 anos no dia 8 de novembro e realiza, neste mesmo dia, sua Sessão Solene de Aniversário e Jantar de Confraternização, às 20h, no Hotel Plaza São Rafael, na avenida Alberto Bins, 514, Porto Alegre. Além da reunião, ocorrerá também a posse de novos associados e entrega da Comenda da Ordem Honorifica do Iargs. Os associados agraciados nas categorias são:

Advogada Emérita: Dra. Helena Conti de Raya Ibañez – Post Mortem

Jurista Eminente: Des. Marco Aurelio Costa Moreira de Oliveira

Magistrado Exemplar: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz

Professor Insigne: Dr. Norberto da Costa Caruso Mac Donald

Caso haja interesse em participar da cerimônia, há possibilidade de comprar os convites por R$ 200,00, na sede do Instituto. Para mais informações relacionadas à aquisição do convite, entre em contato com o telefone (51) 3224.5788 ou no e-mail [email protected] Qualquer um pode adquirir a entrada e comparecer, entretanto, os convites estarão disponíveis até o dia 4 de novembro, sexta-feira.

Em entrevista exclusiva ao Jornal da Lei, a presidente do Iargs Sulamita Santos Cabral falou sobre a marca quase centenária da instituição na história do Rio Grande do Sul e sobre sua relação com os agentes do Direito. Sulamita é advogada e jornalista, foi Juíza do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RS) e professora de Direito Tributário.

Jornal da Lei - Como o Iargs atua junto aos advogados?

Sulamita Cabral - Quando a gente ouve Instituto dos Advogados parece que ele representa os advogados, mas não é bem assim. O Instituto dos advogados do Rio Grande do Sul foi criado em 1926. Em 1843, já tinha surgido o Instituto dos Advogados brasileiros, porque já havia cursos jurídicos no Brasil. Só que naquele tempo (1843 até 1930) havia liberdade de profissão para a pessoa advogar, não precisava ser bacharel em Direito. Faziam parte do Iargs magistrados, membros do Ministério Público e professores. O nosso Instituto teve um papel muito importante na regulamentação da profissão do advogado. Porque, até então, qualquer um que dissesse saber as leis podia advogar, e fazia anos que o Instituto estava querendo regulamentar a profissão, mas quando houve a Revolução de 1930, o pessoal do Instituto foi até ao palácio dizer: “Olha nós estamos com Getúlio, estamos a favor da revolução, mas nós pedimos uma coisa. Se essa revolução for vitoriosa, vamos pedir que o Getúlio regulamente a profissão de advogado”. A revolução deu certo e, 45 dias após essa visita, foi regulamentada a profissão de advogado. Por isso, o Instituto não representa só os advogados, ele representa os estudiosos do Direito. Como surgiu a Ordem dos Advogados, a Ordem é uma autarquia que tem por objetivo regulamentar e fiscalizar a profissão, e nós somos uma entidade privada, não temos partido político, não temos religião. O nosso objetivo é reunir os estudiosos do Direito, sejam advogados, magistrados, membros do Ministério Público ou professores e, assim, colaborar com os poderes públicos, promover eventos, enfim, divulgar a cultura jurídica, e estamos fazendo isso há 96 anos.

JL - Quais os próximos projetos do Iargs?

Sulamita - Nós estamos muito contentes, porque estamos saindo dessa pandemia. O Instituto se reinventou. Até então nós fazíamos atividades presenciais. Para ter uma ideia, fazia mais de 40 anos que todas as terças-feiras, criada pela doutora Helena Ibañez, já falecida, que as pessoas se reuniam do 12h às 14h para estudar sobre Direito de Família, então sempre havia uma palestra de gente muito especial. Às vezes, um desembargador ou grande advogado, e tinha mais ou menos umas 50 pessoas todas as terças-feiras. O que que aconteceu com a pandemia é que a gente não pôde fazer essas atividades presenciais. Mas eu digo que o Instituto se reinventou porque nós descobrimos as plataformas digitais e, de uma hora para outra, começamos a fazer lives, começamos a fazer palestras on-line e até cursos. E agora, alguns eventos, por exemplo, que tinham 50 pessoas, a gente vê que têm 500 acessos, porque ficam gravadas no canal do YouTube. Nós estamos muito contentes porque não vamos deixar de lado as atividades virtuais, mas nós vamos voltar com as atividades presenciais.

JL - Quantos associados o Iargs possui?

Sulamita - Cerca de 300. Porque nós não fizemos questão em ter um grande número de associados, nós queremos é ter associados muito qualificados. Por exemplo, nós fizemos vários cursos. Vamos começar agora um curso sobre Direito Civil e os estudantes recém-formados fazem os nossos cursos, mas o nosso Instituto não é para recém-formados. Nós ajudamos na formação dessas pessoas, mas só depois que a pessoa já tem uma trajetória jurídica é que ela vai ser sócia do Iargs. Ela é indicada por um sócio, mostra que tem trabalhos publicados, mostra que tem uma atuação. Enfim, todo mundo tem que ter um currículo. E aí tem uma comissão que analisa aquele currículo e a pessoa é aceita para ser sócia do Instituto. É assim que funciona, então não é um grande número, mas a gente procura que haja uma qualificação profissional bastante boa, e é isso que nos distingue de outros.

JL - O Direito está bem representado na atualidade?

Sulamita - Como tudo, nós podemos melhorar em muita coisa. Por exemplo, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), Leonardo Lamachia, entrou com uma representação junto ao Conselho Federal porque uma pessoa que tinha sido impedida aqui pela nossa OAB, porque teria cometido atos contra os seus clientes, conseguiu ser inocentado no Conselho Federal, e o Leonardo reagiu contra isso, e acho que ele tem toda razão. Naturalmente, tudo pode ser melhorado, nem sempre a gente concorda com tudo que acontece e nem com tudo que os tribunais decidem, mas acho que o importante é preservar a democracia e os direitos humanos, como nós estamos tentando fazer. Isso é muito importante, nós temos uma Constituição, então a Constituição é que dá as balizas, todos os operadores do Direito, especialmente os institutos de advogados, têm esse compromisso com a democracia, com o Direito e, principalmente, com a justiça. Então a gente tem que ficar dentro do que a lei determina.

JL - Quais dicas para novos advogados e estudantes de Direito?

Sulamita - Estudar muito. Cada vez tem mais faculdades e existe uma quantidade muito grande de profissionais, então a pessoa, para conseguir vencer, precisa uma dedicação muito grande, um estudo muito grande e um trabalho consciente. Sempre há possibilidade de vencer e acho que a gente tem que lutar e procurar se aperfeiçoar, porque existem muitas possibilidades ainda, e cada vez existem novos profissionais, mas também existem novas áreas que estão se abrindo.