OAB realizará o "1° Universo Jurídico do Agronegócio"

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizará, por meio de sua Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB/RS (Cedaa), o 1° Universo Jurídico do Agronegócio, na quarta-feira (2), às 9h, em Lavras do Sul (RS), durante o Universo Pecuária.

aqui As inscrições devem ser realizadas através do Portal de Eventos da Ordem ou clicando. O evento contará com oficinas e palestras sobre temas como “sucessão e tributos ao lado do produtor” e “desenvolvimento sustentável do agro brasileiro”, e participação de estudiosos da área.

Em fala publicada no site da OAB, o presidente da Cedaa, Antonio Zanette, afirmou que o evento será dividido em dois eixos. “O primeiro tratará de negócios, finanças verdes e sustentabilidade. Já o segundo será sobre educação, cultura e turismo. Será um evento de extrema importância, pois congregará profissionais qualificados com o intuito de trocar informações”.