CNJ promove seminário sobre judicialização da saúde

O Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça (DPJ/CNJ) promove nesta quinta-feira (27), às 17h, um seminário com duas pesquisas sobre o tema “Judicialização da saúde e mecanismos de melhoria da prestação jurisdicional”. A transmissão ocorrerá em live no Youtube, canal TV CNJ, e na plataforma Cisco.

O pesquisador da Fiocruz Jânio Gustavo Barbosa apresentará o estudo “Infraestrutura de informação na fronteira entre saúde e direito: ampliando o diagnóstico da judicialização no Brasil”. Já o segundo estudo é de autoria da juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) Fabiane Borges Saraiva, denominado “Desjudicialização da saúde e soluções dialógicas: o caso do Comitê de Saúde CNJ/Santa Maria/RS”.