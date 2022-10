TCE/RS retoma trabalhos internos após ataque hacker; site voltará integralmente no dia 3 de novembro

O site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS) está fora de ar há 30 dias Jornal da Lei entrevistou o chefe de gabinete da presidência do TCE Fabiano Geremia, que explicou os detalhes da situação no tribunal. Segundo Geremia, o sistema interno já funciona para os servidores, que podem retomar suas funções, mas o portal do TCE continua inativo. O prazo certo para o retorno do funcionamento total é no dia 3 de novembro. O chefe de gabinete da presidência ainda elogiou os esforços de todos os envolvidos no processo de proteção do sistema. , desde o dia 26 de setembro, devido a um ataque hacker. As atividades estavam suspensas até a segunda-feira (24), quando foram retomados os trabalhos internos. Oentrevistou o chefe de gabinete da presidência do TCE Fabiano Geremia, que explicou os detalhes da situação no tribunal. Segundo Geremia, o sistema interno já funciona para os servidores, que podem retomar suas funções, mas o portal do TCE continua inativo. O prazo certo para o retorno do funcionamento total é no dia 3 de novembro. O chefe de gabinete da presidência ainda elogiou os esforços de todos os envolvidos no processo de proteção do sistema.

Jornal da Lei - O que descobriram com as investigações sobre o ataque hacker?

Fabiano Geremia - Houve uma invasão, não detectamos a origem, mas registramos ocorrência policial. Não tivemos nenhuma perda de dado detectada até agora, o que é uma grande notícia. Também não tivemos um vazamento de dados internos, que é a segunda grande notícia. Dentro do cenário, estamos trabalhando para uma retomada no menor tempo possível.

JL - Qual a previsão de retorno do site do TCE/RS?

Geremia - Na segunda-feira (24) nós conseguimos retomar os trabalhos internos do Tribunal. Todos os servidores podem ter acesso aos sistemas e agora conseguem trabalhar internamente, continuar suas demandas, programar suas auditorias, fazer o que faziam antes. O público externo não tem acesso ao tribunal ainda, isso só vai ser possível a partir de 3 de novembro, quinta-feira da semana que vem, quando retomamos as atividades integralmente. Nosso portal volta para o ar, toda a entrega de documentos para o tribunal, por parte das prefeituras e governo do Estado, volta a ser possível. É retomada a contagem de prazos, enfim, voltamos a atuar 100% como antes da invasão. Ainda assim, o Tribunal conseguiu conter os avanços dos hackers sem maiores danos às informações dos servidores e bancos de dados.

JL - Houve algum prejuízo para a sociedade?

Geremia - O tribunal conseguiu, com todos os esforços e no menor tempo possível, voltar as atividades. Não houve prejuízo para a sociedade, não houve disponibilização de dados, não houve vazamento, não houve perda. Prejuízo é que passamos um período com limitação de atuação.

JL - Descobriram o motivo da invasão?

Geremia - Os analistas conseguiram a informação de que o ataque foi realizado por um IP da Alemanha, mas há maneiras de mascarar esse dado. Eles não deixaram nenhuma mensagem, não fizeram nenhum contato, nada. Há casos que invadem, pedem dinheiro, manifestam alguma coisa. No nosso caso, não houve nenhuma manifestação do hacker. Contratamos uma empresa que é especialista nesse tipo de caso, que talvez possa identificar o tipo de invasão. Então talvez daqui uns 15 dias ou 20 dias poderemos ter alguma informação nova nesse aspecto. E aí vamos passar tudo para a polícia civil para incluir no processo de investigação deles.