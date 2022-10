STF oficializa alteração no início do período da licença-maternidade

Na sexta-feira (21), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) analisaram e votaram a ação sobre alteração do período de licença-maternidade (120 dias). A ação, que requisitava que se começasse a contar os dias de licença-maternidade a partir da saída da mãe ou do recém-nascido do hospital, foi confirmada pelos ministros. Os quatro meses passam a contar de acordo com o indivíduo que deixar por último o ambiente hospitalar.

A decisão foi tomada no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.327, em sessão virtual. A decisão torna definitiva a liminar concedida pelo relator, ministro Edson Fachin, referendada pelo Plenário em abril deste ano.

Segundo o STF, "na ação, o partido Solidariedade pedia que o STF interpretasse dois dispositivos: o parágrafo 1º do artigo 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), segundo o qual o início do afastamento da gestante pode ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a data do nascimento do bebê; e o artigo 71 da Lei 8.213/1991, que trata do dever da Previdência Social de pagar o salário-maternidade com base nos mesmos termos. Para o partido, a literalidade da legislação deve ser interpretada de forma mais harmoniosa com o objetivo constitucional, que é a proteção à maternidade, à infância e ao convívio familiar."

O objetivo da alteração é permitir uma convivência mais longa da mãe com o recém-nascido fora do ambiente hospitalar e dar oportunidade de cuidados para crianças doentes ou com necessidades especiais. Segundo o relator, já há meios para custeio do direito.