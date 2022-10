OAB/RS promove evento "Diversidade em movimento"

No dia 3 de novembro, às 19h, a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero (CDSG) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS) promoverá o quarto evento do projeto “Diversidade em Movimento: as CDSG nas subseções gaúchas – Edição Passo Fundo”.

O evento tem como objetivo demonstrar as funções das comissões e influenciar outras cidades a criarem suas próprias comissões. É uma oportunidade de dar visibilidade às comissões de diversidade sexual e gênero do interior do Rio Grande do Sul.