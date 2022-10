TRT-4 publica nota de repúdio sobre ataques contra a ministra Cármen Lúcia

Nesta segunda-feira (24), o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região (TRT-4) se posicionou sobre as ofensas proferidas por Roberto Jefferson Monteiro contra a ministra Cármen Lúcia. Roberto Jefferson fizera comentário extremamente ofensivos contra a ministra, composto de xingamentos de cunho pessoal. Os ataques foram veiculados por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Segue o texto oficial do Tribunal:

“O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com base na deliberação unânime das Desembargadoras e Desembargadores que integram seu Órgão Plenário, em consideração ao conteúdo ilícito de recente vídeo produzido e difundido por ex-deputado federal, torna pública a sua irrestrita solidariedade à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, vítima de ofensas repulsivas, de cunhos machista e misógino, em decorrência do regular desempenho da jurisdição eleitoral. O TRT-4 expressa sua irrestrita solidariedade à Ministra e a todos os Ministros do STF e do TSE, confiando que tais ataques à democracia e ao Poder Judiciário serão firmemente respondidos, na forma da lei e da Constituição.

A livre manifestação do pensamento, de valor destacado na ordem jurídica brasileira, tem o seu exercício de modo não absoluto, estando limitado pela proteção de outros direitos fundamentais, dentre os quais a honra e a reputação, inclusive de autoridades públicas, e pelo respeito ao Estado Democrático de Direito.

Em uma quadra histórica decisiva para a sorte do País, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reafirma o respeito aos princípios que regem a Constituição da República e ao Estado Democrático de Direito e expressa a plena confiança na Justiça Eleitoral, a quem compete, por ordem constitucional, administrar o processo democrático de seleção dos representantes do povo ao exercício do poder que dele emana”.