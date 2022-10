O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promove o "Webinar da Resolução CNJ nº 469/2022: Digitalização de processos judiciais e administrativos do Poder Judiciário", nesta quarta-feira (26), às 10h. O evento objetiva a troca de experiências com as áreas de gestão documental dos órgãos do Poder Judiciário. Não é necessária inscrição para acompanhar a transmissão, basta acessar o site. A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promove palestra virtual sobre "Highlights em Propriedade Intelectual (PI) - A relação do Software e da Inteligência Artificial com a PI", na quinta-feira (27), às 18h. O evento busca fazer relações entre as novas tecnologias e as complexas conexões criadas com a PI. A Live terá a presença do presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS, Felipe Pierozan, do membro da Comissão Alexandre Elman Chwartzmann, e da juíza federal Caroline Tauk.