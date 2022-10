Brasil deve reforçar debate sobre os direitos dos idosos

O Brasil está se tornando um país com cada vez mais idosos e precisa compreender a situação para garantir os direitos das pessoas mais velhas. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Características dos Moradores e Domicílios, do IBGE, os idosos eram 15% da população em 2017 (30,2 milhões).

Em 2003, a Lei 10.741 criou o Estatuto do Idoso, com obrigações relacionadas ao bem-estar e à proteção dos cidadãos com idade avançada. Para entender como funciona a questão do respeito e cumprimento da legislação, o Jornal da Lei entrevistou o advogado, professor da Estácio e membro do núcleo jurídico da faculdade, Paulo Eduardo Duarte de Oliveira Junior.

Jornal da Lei - Qual a importância do Estatuto do Idoso?

Paulo Duarte - É importante a defesa e o entendimento do Estatuto do Idoso na medida em que hoje se observa um grande desrespeito pelo direito das pessoas mais velhas. Não se respeita mais as pessoas na fila; nos processos judiciais, muitas vezes, o advogado esquece de pedir tramitação preferencial e o processo de uma pessoa que já está guardando há muito tempo, e tinha o direito de passar na frente, acaba ficando preterido, fazendo com que a solução do litígio daquele que tem menos tempo demore mais. Então é muito importante pela questão de respeito, cumprimento da lei e para que nós possamos atingir o objetivo estabelecido na lei, que é a proteção das pessoas idosas.

JL - Por que o estudante de Direto deve conhecer o Estatuto do Idoso?

Duarte - Se a gente não tratar disso na faculdade, se a gente não estudar isso desde as cadeiras iniciais no curso, teremos profissionais do Direito que vão julgar os processos ou que vão cuidar dos processos de forma mastigada, sem uma atenção e um olhar mais focado naqueles que eventualmente precisam de uma atenção especial.

JL - O Brasil respeita seus idosos?

Duarte - Na minha visão, não. Percebo que, diferentemente do que a gente observa no mundo oriental, em que as pessoas idosas são vistas como sinônimo de experiência, no Brasil e em outros países ocidentais nós acabamos associando o idoso àquela pessoa que não tem mais a contribuir. Cada vez mais, por exemplo, nos deparamos com situações em que idosos são vítimas de agressão pelos seus próprios entes, que são abandonados em casas de repouso ou asilos. Muitas vezes no seio familiar, como as pessoas veem o idoso como algo descartável, largam na clínica de idosos para não ter que dar atenção e cuidado, e eu percebo que a gente não tem é um carinho, uma atenção, um respeito e até mesmo um agradecimento pelo idoso. Porque antes de ser idoso, muito da sua juventude foi dedicada no cuidado da gente. São pais, avós, bisavós, e quando eles precisam da nossa atenção, a gente acaba não cuidando do jeito certo.

JL - Quais direitos os idosos têm e podem desconhecer?

Duarte - Direito ao passe livre para transporte, de acordo com o município em que eles residirem, pelo menos duas vagas, dois acentos nos ônibus. Todos os idosos que são moradores de rua e que não possuem renda, por exemplo, têm direito ao benefício assistencial, desde que não tenham uma renda superior a um quarto de salário-mínimo. Então aqueles que moram na rua, obviamente não tendo renda nenhuma, não tendo um lar, têm direito a um benefício previdenciário, que justamente por não ter endereço, não ter um advogado, por não ter ninguém que vele por seus direitos, acabam não recebendo, e é um dinheiro que poderia ser utilizado em uma moradia ou alimento. O idoso tem direito à tramitação preferencial dos processos judiciais. De acordo com o Estatuto do Idoso, tem direito também a tratamento preferencial em órgão de saúde, no SUS ou posto de saúde. São vários os direitos que os idosos acabam não conhecendo, e que a gente, por não se importar, porque não pensa que no futuro seremos idosos, acabamos negligenciando.

JL - Qual sua opinião sobre a separação de bens em relacionamentos onde uma das partes tem mais de 70 anos?

Duarte - O Estado interferir na relação patrimonial do idoso que casa é uma intervenção demasiada. O critério não deveria ser a idade, porque percebemos que da mesma forma que há muitos idosos em estado de vulnerabilidade, por outro lado com o tratamento de saúde, com as condições e avanços tecnológicos da medicina hoje, vemos idosos com 65, 70 anos estão bem-dispostos, mentalmente conscientes. Isso devia ser limitado à incapacidade do idoso de discernir seus próprios atos, de não ter um controle sobre o seu patrimônio por ser um pródigo, por gastar demais ou por ter uma debilidade mental. É uma opinião.