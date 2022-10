STF julga ação sobre período de licença-maternidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) jugará uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sobre a data de começo do período de licença-maternidade, nesta sexta-feira (21), em plenário virtual. A ação do partido Solidariedade requer que o período de 120 dias tenha início junto da alta hospitalar da mãe, diferentemente do processo atual, que conta o tempo a partir do afastamento da mulher para processo de preparação para o parto.

Em relação ao pedido, ele já conta com votos favoráveis do Relator Edson Fachin e da Ministra Cármen Lúcia. O objetivo da ação é permitir mais contato da mãe e da criança fora do ambiente hospitalar, e auxiliar a progenitora em casos em que o bebê precisa de cuidados especiais. Os ministros votarão na sexta-feira, podendo tornar a decisão comum a todos os tribunais e criar um precedente para decisões.