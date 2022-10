Cinco novos desembargadores tomam posse na próxima semana no TJRS

Agências

Quatro desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) serão empossados em cerimônia que corre na próxima segunda-feira (17), às 14h, no plenário Ministro Pedro Soares Muñoz. Tomarão posse como desembargadores os atuais juízes Luís Gustavo Pedroso Lacerda, Sandro Luz Portal, Fernando Antônio Jardim Porto e, na condição de desembargadora, a atual juíza Jane Maria Köhler Vidal.