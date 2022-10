Ministro Lelio Bentes toma posse como presidente do TST

Nesta quinta-feira (13), o ministro Lelio Bentes Corrêa tomou posse como presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). A cerimônia foi realizada no Plenário Ministro Arnaldo Süssekind, no edifício-sede do TST, em Brasília.

Também tomaram posse os ministros Aloysio Corrêa da Veiga, como vice-presidente do TST e do CSJT, e a ministra Dora Maria da Costa, como corregedora-geral da Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) esteve representado, na cerimônia, pelo seu vice-presidente, desembargador Ricardo Martins Costa. A vice-corregedora, desembargadora Laís Helena Jaeger Nicotti, e o juiz auxiliar da Vice-Presidência, Rodrigo Trindade, também estiveram presentes, além de outros magistrados da 4ª Região.

O ministro Lelio Bentes Corrêa ressaltou a importância da Justiça do Trabalho para a promoção da dignidade das pessoas e para o combate a todas as formas de discriminação e assédio. “É uma instituição que faz do oprimido a sua razão de ser. Que dá voz aos invisibilizados. Que faz do Direito instrumento de libertação e devolve a dignidade ao aviltado”, afirmou. Segundo ele, isso não pode ser considerado ativismo judicial. “É um imperativo constitucional”. Leia mais sobre o discurso do ministro, no site do TST.

O ministro Lelio Bentes comentou também sobre a importância do reconhecimento à diversidade, e que todos devem ser considerados na compreensão das relações de trabalho. “As diversas formas de vulnerabilidade social repercutem no mundo do trabalho, concorrendo para as mais variadas formas de exploração”, ressaltou. “Identidades sociais pouco ou nada valorizadas tendem a se tornar vítimas mais fáceis de acidentes de trabalho, de exploração do trabalho infantil ou análogo à escravidão e de submissão a condições de trabalho degradantes”, afirmou o ministro.