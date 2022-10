OAB promove evento sobre a Copa do Mundo

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizará o evento "Copa do Mundo 2022 e o Futebol Brasileiro - Realidade e Perspectivas", na segunda-feira (17), das 16h às 19h30min. A palestra virtual conta com organização da Comissão Especial de Direito Desportivo.

aqui O objetivo da palestra é abordar pontos importantes do Direito Desportivo, neste ano de Copa do Mundo, com especialistas da área. A presença no evento garante um certificado para os participantes que se inscreverem no site da Ordem ou clicando