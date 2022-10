Nesta quinta-feira (20), ocorre o 2º Encontro da Federação das Associações das Carreiras de Estado do Rio Grande do Sul (Face-RS), a partir das 14h, no Serrazul Hotel, em Gramado. No mesmo dia, às 16h30min, se inicia o XXVI Encontro Estadual das Defensoras e dos Defensores Públicos. O evento tem como tema "Constituição, Carreiras de Estado e Políticas Públicas", e contará com palestra do advogado e professor de Direito Juarez Freitas. A Escola Superior de Advocacia (OAB/RS) está com edital aberto para o envio de artigos com o tema "Múltiplas faces de uma pandemia". Os textos serão utilizados na composição do e-book "Múltiplas faces de uma pandemia: reflexões acerca dos impactos ocasionados pela Covid-19". Os textos são recebidos até 30/10 no e-mail: [email protected] e devem ser inéditos, com até três autores e um deles estar inscrito na OAB.