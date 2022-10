Direito Imobiliário cresce no cenário brasileiro

O cenário do mercado imobiliário no Brasil se manteve equilibrado mesmo com a situação de instabilidade econômica gerada pela pandemia de coronavírus. Segundo pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), o último trimestre de 2020 teve alta na venda de imóveis de 6,7% se comparado com 2019. Já em 2021, a venda de novos imóveis cresceu 12,8% em comparação a 2020. Diante de um mercado imobiliário aquecido durante a pandemia, há maiores oportunidades para a atuação de corretores de imóveis e advogados especialistas em Direito Imobiliário. Em relação ao tema, o Jornal da Lei conversou com o advogado Felipe Luiz Faustino, especialista em Direito do Trabalho e Direito Condominial e Sócio do Escritório Yuki Faustino e Teles Sociedade de Advogados. Faustino comentou sobre a situação do trabalho no mercado imobiliário no pós-pandemia e sobre o crescimento da área no Direito.

Segundo Faustino, compra de imóvel ficou mais criteriosa na pandemia. Foto: Divulgação/JC

Jornal da Lei - Vale a pena investir no Direito Imobiliário?

Felipe Faustino - O Direito Imobiliário é uma área que sempre valeu o investimento. A crescente em número de imóveis na cidade, principalmente quando falamos de condomínios, abre um espaço para que esse profissional atue de forma muito ampla. Antigamente as negociações imobiliárias eram feitas de forma muito simples até a formação da profissão de corretagem, que acabou sendo um pedido do mercado. A partir do momento que essa profissão cresceu, as negociações tomaram outra forma, mas ainda faltava alguém que cuidasse dessa legalidade. Com o "boom" imobiliário que o País teve há alguns anos, a presença desse profissional começou a aumentar cada vez mais Também tem a questão dos condomínios, pois onde antes estava localizada uma casa, por exemplo, de repente vende-se essa casa e sobe um prédio de 20 andares. As negociações tomaram muito mais corpo, muito mais forma e aumentaram em termos de volume. As pessoas ficaram mais atentas a esse tipo de negociação, então muitas já não negociam sem o profissional especializado na área. Por isso que talvez seja o momento de aquecimento, porque, independentemente de tudo que aconteceu no Brasil, a construção civil não para de crescer.

JC - Qual a relação e as diferenças entre o especialista do Direito Imobiliário e o corretor de imóveis?

Faustino - O corretor de imóveis é aquele responsável por fazer a intermediação comercial. Ele não tem o conhecimento técnico relacionado às questões contratuais. Já o advogado pode também participar do auxílio das negociações, mas a função dele é validar o instrumento que leve ao fim dessa negociação, seja um contrato de compra e venda, seja um contrato de locação. Enfim, é entender as cláusulas para ver se elas atendam à negociação comercial feita pelo corretor. Um atua na área comercial e outro na área técnica.

JL - Como a taxa do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) afeta as negociações?

Faustino - É uma taxa bem antiga que sempre se discutiu. Dependendo do valor da negociação do imóvel, se consegue fazer a recuperação desse próprio ITBI perante o Estado. Mas ela afeta diretamente a negociação dos imóveis, porque a base de cálculo é com relação ao valor venal do bem. Em alguns casos, são valores que muitas famílias não estão preparadas para arcar. Só estão preparadas para arcar com o custo de compra do imóvel ou terreno. Então isso afeta diretamente, sem sombra de dúvida, na hora da compra do imóvel, e é importante que as pessoas tenham ciência que esse é um custo embutido. Normalmente as pessoas não têm ideia que esse vai ser um custo assumido, acabam fazendo (o negócio), e chega na hora e não conseguem arcar.

JL - Qual a situação do trabalho no mercado imobiliário no pós-pandemia?

Faustino - Ele (o mercado imobiliário) não mudou, só aumentou. Tivemos muitas mudanças em contratos de locação. A maioria dos contatos pelo Brasil sempre foram regidos pelo IGP-M e com o aumento nesse sentido durante a pandemia, muitos advogados tiveram que atuar nessa área para buscar renegociações para seus clientes. Além disso, a compra e venda de imóveis não diminuiu, pelo contrário, durante todo esse período de crise, a construção civil ainda foi um dos carros chefes para manter a economia. Para nós advogados que atuamos nessa área, a pandemia mudou um pouco a forma de se cuidar do Direito Imobiliário. Houve uma necessidade maior da busca do advogado para resolver essas questões e, além disso, com o poder aquisitivo das famílias diminuindo, as compras de imóveis, apesar de não diminuírem em volume, ficaram mais criteriosas. Hoje as pessoas preferem custear os honorários de um advogado para que tenham segurança no negócio que estão fazendo. Então, para nós, apesar de todo o cenário catastrófico da pandemia em diversos sentidos, para o Direito Imobiliário foi muito bom devido ao aumento da demanda.