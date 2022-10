Adpergs publica nota em defesa do 'passe livre' e repudia fala de Sebastião Melo

A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS) publicou uma nota oficial nesta segunda-feira (10) em relação ao posicionamento da instituição sobre o “passe livre“ no segundo turno das eleições:

“A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS) vem a público, em defesa da Democracia e do Direito ao Voto, repudiar a fala do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, realizada nesta segunda-feira, 10 de outubro, em tribuna livre na Câmara Vereadores, e reafirma a posição das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul pelo exercício pleno da cidadania.

A atuação das Defensoras e Defensores Públicos é sempre pautada pela garantia e defesa dos direitos fundamentais, dentre eles, o direito ao voto. Por conta disso, é que as Defensoras e os Defensores Públicos vêm atuando, com protagonismo, para assegurar o acesso ao “passe livre” durante as eleições (primeiro e segundo turnos), de forma irrestrita, garantindo que todos(as) os(as) cidadãos(ãs) pudessem exteriorizar a participação popular na tomada de decisões de nosso País.

Repudia-se veementemente a fala do Senhor Prefeito Municipal de Porto Alegre/RS, Sebastião Melo, em tribuna livre na Câmara de Vereadores, na qual sustenta que a atuação tem viés ideológico ou político. E, no ponto, registra-se que o Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo Municipal replica os termos da decisão obtida na atuação da Defensoria Pública, com a liberação do “passe-livre” irrestrito em data de eleição.

Conforme relatório apresentado à Assembleia Legislativa em 2021, a Defensoria Pública realizou 1,6 milhão de atendimentos, garantindo o acesso à Justiça em todas as comarcas do Rio Grande do Sul e, por isso, se consolida a confiança do povo gaúcho nas Defensoras e Defensores Públicos.

De acordo com a Constituição Federal, a Defensoria Pública é Instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, à qual incumbe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita.

Os(as) Defensores(as) Públicos(as) seguirão defendendo a democracia, a cidadania e o direito ao voto para todas as cidadãs e cidadãos.

Mário Rheingantz,

Presidente da ADPERGS”.