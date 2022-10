TRT-4 suspende prazos da Justiça Trabalhista a pedido da OAB/RS

Após pedido da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Trt-4) suspendeu os O Tribunal suspendeu os prazos processuais no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) entre os dias 10 e 14 de outubro devido aos problemas apresentados na versão 2,8, ocorrida no último sábado (8).

Portanto, há mais tempo para que os advogados possam se ambientar com as funcionalidades do Painel do Advogado do sistema PJe. O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, enfatizou a importância do despacho feito pelo TRT4. “A OAB, por entender necessária tal providência, requereu à Justiça do Trabalho a suspensão dos prazos. Essa medida é justa e razoável, uma vez que os problemas relatados poderiam ocasionar prejuízos às partes e à advocacia”.