OAB/RS realiza seminário 'A violência doméstica e a população LGBTI+'

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) realizará o evento “A violência doméstica e a população LGBTI+”, de organização de sua Comissão de Diversidade Sexual e Gênero (CDSG) e parceria da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris). O encontro ocorrerá presencialmente, dia 20 de outubro, às 19h30min, no 14º andar na sede da OAB.

aqui O objetivo do encontro é abordar o tema da violência doméstica contra membros da comunidade LGBTQIA+, pois o lar é o principal ambiente onde ocorrem os crimes, e discutir quais impactos que os agentes do Direito podem ter na colaboração contra esse tipo de violência. É necessário inscriçãopara o recebimento de certificação. O evento terá a presença do Juiz de Direito da Comarca de Dom Pedrito, Dr. Diego Locatelli É necessário inscrição aqui para o recebimento de certificação.