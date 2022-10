Site do TCE/RS está fora de ar há 12 dias por causa de ataque hacker

todos os sistemas e servidores foram desativados por precauções de segurança No dia 26 de setembro, o site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS) ficou fora de ar devido a um ataque hacker. Após reconhecida a violação,

Desde então, as atividades do Tribunal foram suspensas até o dia 3 de outubro, assim como prazos e julgamentos. Os sistemas telefônicos também foram afetados pelo ataque. Atualmente, as informações relacionadas às ações do TCE são publicadas no Diário Oficial da União enquanto os responsáveis pelo órgão trabalham para resolver o caso. Apesar da situação, o Tribunal de Contas segue em atendimento presencial, tanto na sede quanto nos Serviços Regionais.

O Jornal da Lei contatou o assessor do Tribunal de Contas, Gilberto Jasper, que afirmou não ter novas atualizações. Segundo ele, haverá uma reunião na segunda-feira (10) para definições e troca de informações sobre a situação dos sistemas do TCE.