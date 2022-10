A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB-RS) realizará um evento de Dia das Crianças, nesta terça-feira (11), às 13h30min, na Praça dos Açorianos, em frente à sua sede. O ato é organizado pela Comissão da Criança e do Adolescente (CCA) e tem como foco crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil (ESA OAB) disponibiliza o curso de aperfeiçoamento em matéria de Direito Penal, Processo Penal e Tecnologia. O curso ocorrerá de 13/10 a 1º/12, das 19h às 21h, em EAD. Mariana Furlan Teixeira é a nova vice-procuradora-chefe do MPT-RS. Ela assumiu em 3/10 no lugar de Lourenço Agostini de Andrade.