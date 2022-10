ESA-OAB abre edital para artigos relacionados com a pandemia

A Escola Superior de Advocacia (ESA/RS) da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB-RS), a Comissão Especial do Direito à Saúde da OAB/RS (CEDS) e o Grupo de Estudos Direito à Saúde da ESA/RS abriram o edital para o envio de artigos relacionados com o tema “Múltiplas faces de uma pandemia”. Os textos serão utilizados na composição de um e-book de nome “Múltiplas faces de uma pandemia: reflexões acerca dos impactos ocasionados pela Covid-19”.

aqui Os envios podem ser realizados até o dia 30/10 no e-mail: [email protected] Os artigos precisam ser inéditos, com até três autores e um deles deve estar inscrito na OAB. O objetivo é reunir textos com pesquisas e estudos relacionados com o impacto gerado pela pandemia nas diversas áreas do Direito. O edital completo pode ser visto