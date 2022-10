OAB-RS promove evento para crianças em vulnerabilidade social

Agências

Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB-RS) realizará um evento no dia das crianças, nesta terça-feira (11), às 13h30min, na Praça dos Açorianos em frente à sede da OAB-RS. O ato é organizado pela Comissão da Criança e do Adolescente (CCA), tem como foco crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.