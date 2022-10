Cartórios de Notas de Porto Alegre fazem mutirão de atendimento ao cidadão

Quatro Cartórios de Notas de Porto Alegre realizam neste sábado (8), 1ª jornada de assessoramento Notarial de Portas Abertas – “Tabelião na comunidade”, iniciativa que busca promover o assessoramento jurídico gratuito à população em temas como escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário, partilha, união estável, divórcio, testamento e demais atos que envolvam negócios pessoais e patrimoniais dos cidadãos.

As ações irão ocorrer na Praça de Alimentação do Shopping João Pessoa, das 9h às 21h, com o 2º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, e nas sedes do 6º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, das 9h às 13h, do 10º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, das 9 às 12h, e do 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, das 11h às 15h. A iniciativa é conduzida pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio Grande do Sul (CNB/RS) e acontece em homenagem ao Dia Internacional do Notário.

Ao todo 21 cidades e 31 Tabelionato de Notas participam desta primeira edição piloto no Brasil e que, em 2023, deverá abranger todos os Cartórios do Estado e ser expandida para outras unidades da Federação.

Nesta primeira edição, a iniciativa também ocorre nos municípios de Arvorezinha, Caxias do Sul, Charrua, Condor, Cruz Alta, Erechim, Ilópolis, Minas do Leão, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Lucena, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga, Tiradentes do Sul, Torres, Três Passos e Uruguaiana, com diferentes ações simultâneas que podem ser consultadas no site oficial www.jornadanotarialrs.com.br.