Redes sociais impactam as relações trabalhistas

As redes sociais são um fenômeno no mundo inteiro. Afinal, possibilitam o encontro de pessoas e culturas distantes por meio da internet. Segundo a Pesquisa RD Station, há 171,5 milhões de brasileiros ativos nas redes em 2022, número que representa cerca de 80% da população do País. Portanto, é possível afirmar que mídias fazem parte do dia a dia dos trabalhadores, e que as relações pessoais e trabalhistas sofrem influência proveniente dessa grande comunidade virtual.

Muitas reclamações sobre o cotidiano são realizadas por meio de redes sociais, durante ou após o período de trabalho dos funcionários. Também é comum a utilização das mídias sociais para desabafos após findado o contrato de trabalho com a empresa. Inclusive, há uma iniciativa chamada "Como é trabalhar aí?", que envolve uma planilha anônima composta por denúncias e críticas a diversas agências publicitárias do Brasil, que são feitas por empregados e ex-funcionários.

Esse tipo de comportamento tornou-se mais comum nos últimos anos com o aumento de popularidade das plataformas virtuais. Esses ambientes já fazem parte do cotidiano dos indivíduos e, portanto, são espaços para liberdade de expressão pessoal e desopilação. Entretanto, essas publicações são públicas e podem gerar consequências no ambiente de trabalho. O artigo 223-G, parágrafos 1º e 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fixa indenização a ser paga ao ofendido por danos à imagem e honra.

Redes sociais têm criado provas em processos, diz Larissa Fortes de Almeida. FOTO: Andrade Maia/Divulgação/JC

"Uma postagem contra um empregador, contra um superior hierárquico ou mesmo contra um colega, ela pode acarretar falta grave contra o empregado. Seria um caso de dispensa por justa causa nos termos do artigo 482, da CLT, e que configura um ato lesivo da boa honra ou da fama contra o empregador ou superior hierárquico. É considerado uma falta grave porque vai justamente contra o dever de confiança, de lealdade e de boa conduta que tem que ter em qualquer relação de trabalho", afirma a advogada Larissa Fortes de Almeida, especialista em Direito do Trabalho do escritório Andrade Maia Advogados.

Portanto, a cordialidade deve ser mantida em qualquer ambiente público que possua relação com colegas ou superiores do trabalho. Inclusive, as redes sociais vêm sendo utilizadas para colher provas contra funcionários e empregadores em processos judiciais, segundo relataram especialistas. "(Afetaram) muito nas questões processuais. Eu acho que o impacto maior foi na prova que podemos utilizar das redes sociais nos processos. Seja em processos trabalhista ou cíveis, tem trazido um impacto bastante relevante", diz Larissa.

É importante compreender a força que postagens públicas têm sobre a reputação de empresas e indivíduos. Em agosto de 2018, uma jovem norte-americana postou em seu perfil do Twitter que todos deveriam ficar calados, pois ela fora aprovada em um estágio na Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa). Um senhor chamado Homer Hickam comentou "mais educação", incomodado com o linguajar usado. A mulher, de nickname Naomi, respondeu com diversos palavrões e xingamentos de baixo calão, terminando com "eu trabalho na Nasa", e ele respondeu "e eu sou do conselho que supervisiona a Nasa". A moça perdeu a oportunidade de estágio por causa da repercussão do caso, que se tornou exemplo de responsabilidade sobre publicações.

Da mesma forma como o funcionário tem responsabilidade por suas postagens nas plataformas, o empregador também tem de respeitar a honra do trabalhador e evitar utilizar a imagem dos indivíduos em postagens polêmicas, especialmente às relacionadas à política ou à religião. "Qualquer postagem ofensiva ou o uso indevido da imagem do empregado também é passível de ser punido. Porque se considera uma ofensa à honra das pessoas, e honra, imagem e a vida privada são protegidas pela Constituição Federal. Com certeza o empregador pode responder por isso, e dependendo do teor e da dimensão que isso tomar, no sentido de atingir com maior ou menor gravidade a vida do trabalhador, pode levar ao que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho", afirma o professor de Direito da UniRitter e especialista em Direito e Processo do Trabalho Juliano Gianechine.

Apesar da complexidade das relações criadas nas redes sociais e do impacto gerado na vida real, Gianechine acha positiva a utilização dos grupos virtuais nos ambientes de trabalho: "Pode ser positivo para o contrato de trabalho, desde que seja utilizado de forma adequada. Existe possibilidade até de se regulamentar isso internamente nos contratos de trabalho. Várias empresas trabalham hoje com códigos de ética, várias empresas adotam normativas sobre uso de rede social interna, sobre o uso de e-mail corporativo, e eventual uso de grupos de WhatsApp empresariais. Então se houver o contato e esse contato for direcionado para atividade profissional, vejo isso como uma coisa positiva."