Tribunal do Júri precisa de jurados voluntários em Porto Alegre

Em condenação realizada no Tribunal do Júri do RS, o juiz Thomas Vinícius Schons quase não realizou o júri por causa do baixo número de jurados para realização do sorteio. O Código de Processo Penal prevê que 25 jurados devem ser sorteados para cada sessão de julgamento.

Schons conseguiu viabilizar a realização porque pediu a participação de dois jurados que haviam sido convocados para participar de uma sessão na 2ª Vara do Júri de Porto Alegre. Segundo o juiz, tem sido recorrente a falta de número mínimo (15) de jurados para sorteio.

Jurados Voluntários

Quem desejar se candidatar para ser jurado pode procurar o Foro local. Para moradores de Porto Alegre, é possível ir até o Foro Central (Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 105, Praia de Belas) e procurar uma das Varas do Júri. A cidadão irá preencher um formulário com nome, endereço, RG, CPF, endereço, e-mail e telefone. Também é possível enviar e-mail para as Varas do Júri manifestando a intenção de se inscrever para integrar o corpo de jurados: