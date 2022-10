Projeto da Cufa no RS encerra inscrições nesta quinta-feira

O projeto “Segue o Jogo”, uma inciativa da Central Única das Favelas (Cufa) em parceria com a Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, tem como objetivo mapear projetos sociais esportivos voluntários no Estado. As inscrições para participar do projeto se encerram nesta quinta-feira (6), à meia-noite.

O projeto tem investimento de R$ 4 milhões, que serão utilizados para compras de kits esportivos para os projetos sociais da Cufa-RS desenvolvidos em 23 municípios do RS Seguro - programa de segurança pública gaúcho. Cerca de 1.500 entidades serão igualmente contempladas com o Segue o Jogo, dentro dos seguintes critérios de seleção: agente esportivo individual (poderá receber até R$ 2 mil em materiais); coletivos informais (poderão receber até R$ 5 mil em materiais) e coletivos formais com CNPJ (poderão receber até R$ 10 mil em materiais).

aqui A inscrição no projeto pode ser feita pelo site https://editalsegueojogo.org/ ou clicando. Existe um número gratuito para tirar dúvidas: 0800 743 1111.

“A inscrição para o Projeto Segue o Jogo é de extrema importância para que possamos ter um número considerável no mapeamento e avaliação. A intenção da Cufa e da Secretaria do Esporte e Lazer do RS sempre foi dar chance para o maior número de pessoas no processo de cadastro, para que – mesmo que não contemplados – todos estejam cientes do processo e participem das janelas de incentivo”, afirmou a Secretária do Esporte e Lazer, Letícia Boll Vargas.