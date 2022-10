STF discutirá obrigatoriedade do regime de separação de bens após os 70 anos

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai discutir aobrigatoriedade do regime de separação de bens quando um dos conjugês tiver 70 anos ao se casar ou formar união estável. A matéria é objeto do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1309642, que teve a repercussão geral reconhecida pelo Plenário (Tema 1.236).

A discussão tem objetivo de definir qual decisão pode ser mais importante para a proteção das famílias e bens dos cidadãos. Em primeira instância, foi decidido que o indivíduo com mais de 70 anos tem plenas condições de exercer sua cidadania e decidir por si próprio, vetando a relação de separação de bens e permitindo o(a) companheiro(a) participar da divisão de bens do falecido.

Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reformou a decisão e aplicou a decisão de separação de bens em caso de união estável conforme o artigo 1.641, com foco na proteção do idoso. O STF analisará e desenvolverá uma definição para o caso.

Segundo o STF, a discussão terá grande importância social. “Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o ministro Luís Roberto Barroso ressaltou a relevância da matéria. Do ponto de vista social, a definição do regime de bens produz impactos diretos na organização da vida da sociedade brasileira. Sob o aspecto jurídico, tem relação com a interpretação e o alcance de normas constitucionais que asseguram especial proteção a pessoas idosas. E, da ótica econômica, a tese a ser fixada afetará diretamente os regimes patrimonial e sucessório de maiores de 70 anos.”