Inteligência Artificial no judiciário é tema de debate na OAB-RS

OAB realizará uma audiência pública com debate sobre o tema “Uso da Inteligência Artificial pelo Poder Judiciário”, na segunda-feira (10), às 14h30min, no auditório da OAB/RS Cubo (Rua Manoelito de Ornellas, 55, Praia de Belas), em Porto Alegre.

Os estudiosos e operadores do Direito pretendem analisar o tema das Inteligências Artificiais, considerar seus pontos positivos, negativos e aplicações no meio jurídico. O evento contará com a presença de cientista de dados Álvaro Justen, e o membro da Comissão de Juristas do Senado sobre o Projeto de Lei 21/2020, Danilo Doneda. O presidente Lamachia comentou sobre a importância do debate sobre as tecnologias.

“Na medida em que o desenvolvimento tecnológico e a construção de sistemas de inteligência artificial alteram, cada vez mais – e com maior intensidade –, a rotina da sociedade, se torna necessário um olhar atento em direção ao tema em todas as esferas”, afirmou o presidente. “O Poder Judiciário possui sistemas que se valem do uso de Inteligência Artificial, já em operação, bem como projeta para um futuro próximo a implementação de novas alternativas com o uso da IA”, finalizou Lamachia.