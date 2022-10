Ministério Público do Trabalho do RS tem nova vice-procuradora-chefe

O Ministério Público do rio Grande do Sul (MPT-RS) tem nova vice-procuradora-chefe. A procuradora Mariana Furlan Teixeira assumiu nesta segunda-feira (3) no lugar de Lourenço Agostini de Andrade, o vice. Rafael Foresti Pego segue como procurador-chefe, assim como Alexandre Marin Ragagnin continua como procurador-chefe substituto.

"Agradeço enormemente ao Lourenço pela disposição, esforço e dedicação empenhada neste um ano de mandato, num período particularmente desafiador. Sou testemunha do seu comprometimento e competência na tarefa assumida", disse Rafael Foresti Pego sobre Lourenço.

Mariana Furlan Teixeira retorna à administração do MPT-RS. Ela foi a procuradora-chefe durante o biênio 2019-2021. Natural de Porto Alegre, ela ingressou no Ministério Público do Trabalho pelo 16º concurso, realizado em 2010. Formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) em 2004, é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Além de Porto Alegre, já esteve lotada nas Procuradoria do Trabalho do Município (PTM) de Passo Fundo, Caxias do Sul e Novo Hamburgo.