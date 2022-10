Curso ‘Capacitação em defesa jurídica das mulheres’ é lançado pela EBDM

Escola Brasileira de Direitos das Mulheres (EBDM) lança curso “Capacitação em defesa jurídica das mulheres”, com foco em preparar profissionais de diversas áreas para que lutem pelos direitos das mulheres.

O curso tem início em 11 de outubro, com duração de 36 horas, e ocorrerá por meio de aulas síncronas nas terças e quintas-feiras, às 19h. É indicado para todas as profissionais com interesse em atuar na linha de frente pelos direitos humanos e direitos das mulheres, como advogadas, jornalistas, psicólogas, estudantes etc.

Atualmente o curso da EBDM tem valor de R$ 999,00. Para mais informações, acesse o site do curso: https://cursos.escolaebdm.com/lancamento-do-curso-de-capacitacao-em-defesa-da-mulher