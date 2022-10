A 357ª Sessão Ordinária do CNJ ocorre nesta terça-feira

Agências

A 357ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ocorre nesta terça-feira (4), às 9h30min, no Plenário do CNJ, SAF SUL quadra 2 lotes 5/6, em Brasília. A transmissão será realizada por meio do canal de Youtube do CNJ, e terá a análise de 15 itens na pauta de votação.