Site do TCE/RS permanece fora de ar e sem previsão de retorno

alvo de um ataque hacker na madrugada da segunda-feira (26) O site oficial do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE/RS) foi. O ataque foi identificado e a instrução foi o desligamento imediato de todos os computadores e sistemas da instituição. Depois do ocorrido, uma nota foi publicada anunciando o fechamento da instituição pelo resto da semana. Nesta sexta-feira (30), o site do Tribunal continua fora de ar e sem previsão de retorno, segundo o assessor do TCE, Gilberto Jasper.

O Tribunal não funcionou durante a semana. Segundo Jasper, não há novas informações sobre o caso: “Não (tem novas informações), porque a questão está com a polícia. A primeira coisa que foi feita foi um registro na delegacia de Crimes Cibernéticos e eles que sabem. Ainda não há nenhuma informação nova. Eles vão trocar informações com nosso setor de informática e daí determinar qual a estratégia”. Os eventos da instituição foram suspensos, assim como os prazos definidos anteriormente e sessões de julgamento.

Há previsão de retorno dos sistemas do TCE/RS?

“Não. Até porque a gente depende de uma checagem. No responsável pelo setor de informática, cada passo tem que ter muito cuidado para não haver uma reinfecção. Na segunda ou terça-feira haverá uma reunião com alguns setores do tribunal para definir estratégias. Por enquanto, se está fazendo uma avaliação dos impactos e o setor de informática nos dará uma informação quando tiver todo o diagnóstico, mas ainda estão verificando o que aconteceu”, relatou o Jasper.

O TCE/RS registrou ocorrência policial junto à Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações (DRCID), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), da Polícia Civil. Todos os atos do TCE serão publicados no Diário Oficial do Estado.