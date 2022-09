Site do TCE/RS é hackeado e fica fora de ar

O site oficial do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE/RS) foi derrubado por um ataque hacker na madrugada desta segunda-feira (26). O ataque foi identificado e a instrução foi o desligamento imediato de todos os computadores e sistemas da instituição.

O Tribunal não funcionou nesta segunda-feira. Às 17h40min o site ainda estava fora do ar. Segundo o assessor do Tribunal, Gilberto Jasper, gestores do órgão estavam em reunião para definir soluções para o problema.

O presidente do TCE/RS, Alexandre Postal, comentou sobre o caso e relatou que a invasão foi percebida por um profissional de informática às 6h, mas que a ação ocorreu durante a madrugada, às 4h30min. O procedimento foi desligar todas as máquinas e sistemas. Segundo o presidente, apesar de inativo, o sistema não foi afetado pelo ataque. A equipe de profissionais está trabalhando e realizando uma ocorrência na Delegacia de Investigação Criminal de Porto Alegre (DEIC).

Com o ocorrido, o TCE/RS não operará mais nesta semana, e suspenderá os prazos dos processos de acordo com o que fora realizado em casos semelhantes no TCE do Paraná. “É uma questão de trabalhar”, finalizou o presidente.