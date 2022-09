Grupo é criado para analisar desenvolvimento do Marco Legal dos Povos Tradicionais

A Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil realizou sua primeira reunião em modo virtual. A Comissão, desenvolvida para abordar a história da população negra no Brasil, pretende criar um grupo de trabalho para acompanhar leis que tramitam sobre a criação do Marco Legal dos Povos Tradicionais.

A presidente da Comissão, Silvana Niemczewski, afirmou que “existem alguns projetos de lei em trâmite hoje no Congresso Nacional que abordam a criação do Marco Legal dos Povos Tradicionais. Há ainda algumas propostas que dialogam com esse tema. É fundamental que possamos ter um controle daquilo que está em pauta no Legislativo, bem como os temas que são tratados e em que termos. Queremos fomentar o debate e o grupo de trabalho surge nessa perspectiva: organizar e ordenar esses vários projetos e fornecer uma boa referência para o debate que queremos fazer na comissão”.

Farão parte do grupo de trabalho: José Elito Ribeiro, Julio Jorge Pacheco Farias e Rosânia Maria Da Silva Soares. A presidente deseja ainda realizar contato com seccionais que abordem o tema “escravidão negra no Brasil” para que possa haver uma troca de informações e disseminação do assunto pelo país.