Consumidor virtual está mais exposto a fraudes

A internet facilitou o comércio ao disponibilizar digitalmente catálogos de produtos aos clientes e criar uma logística de entregas para suprir a demanda. Apesar do aumento da utilização da ferramenta por consequência da pandemia, há sempre casos de problemas relacionados com a entrega do objeto ou fraude na transação. Nessas situações entra a aplicação do Direito do Consumidor, mas que pode sofrer com especificidades relacionadas ao ambiente virtual, como dificuldades com ingresso de ações contra um fornecedor de país estrangeiro.

Segundo a pesquisa "E-shopper Barômetro 2022", cerca de 63% da população conectada à internet realizou compras em lojas on-line em 2021, e os brasileiros fazem, em média, 16 pedidos on-line por ano. Além disso, há um empate em consumo de público por sexo: 50,1% composto por mulheres e 49,9% por homens. Entretanto, a população masculina gasta mais do que a feminina, em média R$ 343,00 e R$ 243,00, respectivamente, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

O advogado especialista em Direito do Consumidor e professor do Meu Curso Educacional, Brunno Giancoli, aponta os motivos do crescimento do comércio virtual (e-commerce) no País. "Um dos grandes fatores que nós tivemos foi a comodidade. Esse aumento da comodidade se dá por meio dos aplicativos, da facilidade de pagamento e melhoria exponencial da logística de entrega de produtos e serviços. Boa parte dos consumidores, especialmente os mais jovens, adotou essa nova forma de compra, que garante a eles acesso a produtos e serviços que antes só teriam se fossem até o estabelecimento. Especialmente nas grandes cidades, ir até um estabelecimento comercial custava muito tempo e gerava um desgaste com trânsito".

A nova modalidade de comércio traz mais facilidade na realização da compra, mas cria distância entre consumidores e fornecedores, e pode gerar mais dificuldades quando é necessária a solução de um problema. O e-commerce estabelece essa distância, que impede o desenvolvimento do elo entre comprador e vendedor. Como aponta a advogada Maria Luiza Targa, especialista em Direito do Consumidor do RMMG advogados, "o comércio eletrônico é uma nova realidade para o mundo. Ele está crescendo exponencialmente e traz muitas vantagens para o consumidor, porque ele (o comprador) consegue melhor comparar fornecedores e preços. Isso é muito bom para o consumidor, mas por outro lado, por essa questão de ser um ambiente virtual e despersonalizado, é um ambiente que tira o contato direto do consumidor com o fornecedor. Isso também pode agravar a vulnerabilidade do consumidor".

Apesar de trazer facilidade no envio dos produtos, o fato de não haver contato com vendedor ou mercadoria pode levar a um número elevado de fraudes. Giancoli alerta para casos de fraudes em grandes plataformas de varejo virtual. "Uma das questões que a pessoa precisa tomar um pouco de cuidado, em relação ao comércio eletrônico, é sobre a fraude de compra. A gente está vendo uma quantidade muito grande de fraudes, especialmente em plataformas como Mercado Livre e Enjoei. A pessoa se interessa por um produto do fornecedor, que ela não sabe quem é, aí esse fornecedor, que é um estelionatário, pede para o sujeito fazer um pagamento fora da plataforma com a promessa de que o valor vai ser menor ou ele vai fazer algum desconto da taxa de intermediação. Consumidor não faça isso. Se fizer, vai ser alvo de um estelionatário. Vai ficar sem o produto e sem dinheiro".

Em caso de se tornar vítima de uma fraude on-line, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem os meios para dar auxílio ao comprador, que deve contatar a empresa e, se não obtiver uma solução, recorrer a outros meios, como ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). Maria Luiza explica como deve ser o processo. "O primeiro passo é tentar recorrer para o próprio fornecedor, tentar entrar em contato com o SAC. Ela não tendo êxito nesse contato ou não sendo resolvido o problema, acho que dois mecanismos são bem importantes. O primeiro é a plataforma consumidor.gov.br, que é muito rápida. Ela faz uma intermediação entre fornecedor e consumidor. Por exemplo, se a pessoa diz, 'o meu produto não foi entregue', então ali eles têm prazo para responder reclamações. Tem também os Procons, que ajudam o consumidor nesses problemas. Se não conseguir resolver, talvez a melhor saída seja entrar com uma ação judicial, mas acredito que dê para evitar, pois é um procedimento mais demorado. Mas claro que é uma escolha do consumidor".

O grande problema com o e-commerce está relacionado a compras no exterior, já que é difícil mover uma ação com leis brasileiras contra uma empresa de país estrangeiro no caso de compra on-line. Giancoli alerta que o comprador terá pouca proteção ao realizar pedidos em lojas com sede fora do Brasil.