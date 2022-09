O Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) promove uma série de eventos com foco no tema "Diálogo da OAB com professores, alunos e instituições de ensino superior". Nesta terça-feira (27), das 19h30min às 20h30min, ocorre o seminário que terá como foco "indicadores de qualidade nos cursos jurídicos". É necessária inscrição no site da Ordem. Na quarta-feira (28), o Conselho Nacional da Justiça (CNJ) realiza o "Seminário Sistema Eletrônico de Registros Públicos - SERP", das 9h às 12h. O evento ocorrerá na modalidade híbrida, presencialmente no Plenário do CNJ ou pelo canal da instituição no YouTube. O foco é a publicação da Lei 14.382/22, que trata do SERP, e viabiliza o registro público eletrônico dos atos e negócios jurídicos, e a interconexão das serventias de registros públicos.