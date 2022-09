TST promove Prêmio ‘Justiça do Trabalho Acessível’

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) premiará três tribunais regionais por projetos relacionados com inclusão de deficientes em ambientes laborais. A premiação ocorre ao fim do evento “+Inclusão: aprendendo a incluir pessoas com deficiência no trabalho", que será realizado no dia 23 de setembro, das 9h às 12h30min, em homenagem ao Dia da Luta da Pessoa com Deficiência.

O encontro é presencial no auditório Ministro Mozart Victor Russomano, em Brasília, Distrito Federal. Inscrições para o evento podem ser realizadas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPQnPVWM2gjoSBmeqNBK0FtGoJ2D2VRcyysXCJnXxVfRRwTQ/viewform

O TRT da 3ª Região (MG) será premiado pela implementação de um robô no portal eletrônico que avalia a acessibilidade de sites. Já o TRT da 23ª Região (MT) está entre os ganhadores pela acessibilidade de seus edifícios. Rampas, vagas de estacionamento adaptadas, sinalização tátil no piso e sanitários acessíveis fazer parte do projeto.

O TRT24 do Mato Grosso do Sul realizou um projeto de treinamento de estudantes de direito e advogados com deficiência visual, que utilizam leitor de texto NVDA, para o uso de ferramentas de acessibilidade básicas dentro do Processo Judicial Eletrônico (PJe).