Judiciário gaúcho promove contingenciamento de R$ 33,2 milhões

O governo do Rio Grande do Sul entregou na quarta-feira (14) à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária de 2023. A proposta estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2023, que deve ser protocolado anualmente no Parlamento até o dia 15 de setembro. A Lei Orçamentária é o projeto que autoriza a utilização gastos específicos do dinheiro público.

A presidente do Tribunal de Justiça (TJRS), Iris Helena Medeiros Nogueira, afirmou que a proposta foi desenvolvida com união de todos os poderes e instituições. A magistrada salientou que o Judiciário, assim como os demais poderes e instituições, promoveu um contingenciamento entre o índice mais próximo da realidade, no caso 7,89%, e os 6,86, percentual aferido em abril e proposto pelo governo para a correção do orçamento, em virtude da sua utilização como referência na adesão ao Plano de Recuperação Fiscal.

“O nosso Orçamento para 2023 terá um crescimento de 7,89%, porém, em decorrência do contingenciamento acertado, na parte financeira teremos um acréscimo de 6,86%", explicou Iris, enfatizando que "a diferença entre ambos os índices significa um contingenciamento de R$ 33,2 milhões por intermédio do Poder Judiciário, que mais uma vez demonstra a sua solidariedade com o Estado neste momento no qual ainda enfrentamos reflexos dos prejuízos causados pela pandemia”.