CNJ sugere uso de modelo do STF para sustentações orais

Agências

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recomendou a utilização das regras do Supremo Tribunal Federal (STF) em casos de sustentação oral em audiência virtual. No Plenário Virtual da Suprema corte brasileira, as sustentações podem ser gravadas em arquivo de áudio ou vídeo e encaminhadas ao tribunal após a publicação da pauta, até 48 horas antes do início do julgamento.