STF lança coletânea de livros sobre direitos fundamentais em inglês

O Supremo Tribunal Federal (STF) lança o terceiro volume do “Case Law Compilation”, uma coletânea de livros em inglês sobre decisões do tribunal. A publicação tem como objetivo expor os direitos fundamentais e assegurar o respeito aos direitos humanos, com iniciativa do STF. Nesta sexta-feira (9) ocorreu o lançamento da terceira edição, tendo a primeira abordado tópicos referentes à pandemia, e a segunda, o tema “Liberdade de Manifestação de Pensamento”.

A coletânea reúne análise de diversos julgamentos importantes em âmbito nacional. Segundo o ministro Luiz Fux: “Direitos humanos, democracia e Estado de Direito demandam um Poder Judiciário independente e orientado à proteção dos valores e dos princípios constitucionais, com destaque ao princípio da prevalência da dignidade humana”.

Conforme publicado no site da instituição, “a temática escolhida para esta edição alinha-se ao eixo proposto na gestão de Fux, tanto no STF quanto no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), referente à proteção de direitos humanos”. As três edições estão disponíveis na livraria on-line do STF, e podem ser baixadas pelo link: https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaInternacional