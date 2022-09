TRT4 encoraja adoção do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) está em processo de realização das ações do roteiro de atuação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). O Programa foi desenvolvido para incentivar condutas éticas e impedir casos de fraudes. Além de abordar vulnerabilidades dos órgãos públicos dos três poderes, e incentivar transparência nas instituições.

O PNPC tem caráter preventivo e não tem relação com possíveis casos concretos de corrupção dentro dos órgãos públicos. O interesse do Projeto é ser educativo e disseminar práticas de aperfeiçoamento aos servidores. O TRT4 aderiu ao programa em julho de 2021.

Como ocorre o processo?

O PNPC disponibiliza um relatório virtual a ser preenchido pela instituição. Com os dados, pode-se realizar um diagnóstico das vulnerabilidades daquele local e seguir para a segunda fase do processo. O roteiro então indicará mecanismos para gestão de riscos, capacitação e materiais para comunicação relacionados com ética e integridade. O objetivo é aperfeiçoar a atuação em caráter preventivo.