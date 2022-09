A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promove em 15/9, às 19h, o seminário "Os partidos políticos e a democracia". O evento será organizado pela Comissão Especial de Reforma Política e ocorre de maneira híbrida, ou seja, pode ser acompanhado pela plataforma on-line ou no Auditório OAB/RS Cubo, rua Manoelito de Ornellas, nº 55. Inscrições no Portal de eventos da Ordem. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promove o "13º Prêmio Conciliar é Legal" para homenagear tribunais, equipes do Poder Judiciário, magistrados, instrutores de mediação e conciliação, instituições de ensino, professores, estudantes e advogados que se inscreveram e apresentaram práticas para contribuir com a solução consensual de conflitos. Dia 17/9 é o último dia para participar. Inscrições no site do CNJ.