OAB promove evento sobre regulação do mercado de criptoativos

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizará o seminário denominado "Regulação do mercado de ativos virtuais: o marco legal e os próximos passos", na sexta-feira (9), das 9h às 12h. A palestra ocorre virtualmente e é organizada pela Comissão Especial de Criptomoedas e Blockchains do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.