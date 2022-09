‘Semana Nacional da Execução Trabalhista’ tem início no dia 19 de setembro

Agências

Entre os dias 19 e 23 de setembro, ocorre a 12ª Semana Nacional da Execução Trabalhista em todo o País. O objetivo do evento é a solução de processos que dependem de pagamento definido em juízo. O tema do ano tem relação com a Copa do Mundo do Catar: “Na cara do gol - vire o jogo e finalize seu processo”.