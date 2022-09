CNJ realizará o '13º Prêmio Conciliar é Legal', focado na solução de conflitos

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promoverá o “13º Prêmio Conciliar é Legal” focado em homenagear tribunais, equipes do Poder Judiciário, magistrados, instrutores e instrutoras de mediação e conciliação, instituições de ensino, professores, estudantes, advogados e advogadas que se inscreveram e apresentaram práticas para contribuir com a solução consensual de conflitos.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 13 e 17 de setembro, no site do CNJ. Duas modalidades serão premiadas. Produtividade e boas práticas. O tópico relacionado com boas práticas será dividido em sete categorias: tribunal; juiz individual; instrutores de mediadores e conciliadores; ensino superior; mediação e conciliação extrajudicial; demandas complexas ou coletivas; e advocacia.

A premiação será realizada na sessão de abertura do ano judiciário de 2023. O formulário para inscrição no “13º Prêmio Conciliar é Legal” será disponibilizado em breve. Segue o link para o regulamento do evento: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/compilado-regulamento-premio-conciliar-e-legal.pdf