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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 11:39

Aneel: autoprodutores ganham tratamento específico em nova regra para ordenar corte de geração

Período de teste de 12 meses avaliará impacto das mudanças

Período de teste de 12 meses avaliará impacto das mudanças

Sevenia/Divulgação/JC
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Agências
As novas regras para a ordenação dos cortes obrigatórios de geração elétrica de usinas (o chamado curtailment) preveem um tratamento específico aos autoprodutores de energia (geração para consumo próprio). A redução ou limitação da geração elétrica, por motivos energéticos, só poderá ocorrer sobre a parcela da geração que exceder o consumo local do agente no mesmo ponto de conexão.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na terça-feira (7) as novas regras, prevendo um ordenamento dos cortes de geração de energia elétrica. A discussão tem aproximadamente sete anos e já contou com a contribuição de dezenas de agentes interessados.
Se o autoprodutor produzir mais energia do que consome localmente, as regras de limitação da geração serão aplicadas ao excedente dessa produção adicional. De forma excepcional, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) poderá cortar também a parcela do consumo próprio. Isso só ocorrerá em último caso, por motivos de segurança ou confiabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN).
O voto do diretor Gentil Nogueira declarou que isso só ocorrerá se for "estritamente necessário à preservação da segurança das instalações, da segurança operativa ou da confiabilidade do SIN, desde que observados critérios objetivos, transparentes e auditáveis".
Também na última terça-feira, a Aneel definiu uma regra de teste chamada "período sombra", de 12 meses. A ideia é simular os impactos das regras antes de sua vigência efetiva. Esse período de testes vai começar 180 dias após a publicação da resolução e vai durar 12 meses. A aplicação definitiva da regra ocorrerá 18 meses após a publicação.

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