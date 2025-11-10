Crescimento na adoção de sistemas de geração de energia solar demanda boas práticas de instalação e manutenção

Vinicius Gibrail

Diretor da Divisão de Produtos Solares e Comerciais da TÜV Rheinland na América do Sul

A geração de energia solar cresce a cada ano e o Brasil já tem mais de 57 gigawatts (GW) de potência instalada, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A energia solar já é a segunda maior fonte na matriz brasileira, e corresponde a 22% de toda a capacidade instalada da matriz elétrica, perdendo apenas para hídrica, capaz de gerar 110 GW.

Ainda de acordo com a Absolar, a maior parte da geração de energia solar, 37,6 GW é originária de sistemas de geração própria, instalados em telhados ou quintais de mais de cinco milhões de imóveis residenciais, comerciais ou propriedades rurais, distribuídos em mais de 5,5 mil municípios em todos os estados brasileiros. O restante é originário das usinas solares conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Apenas no período de janeiro a março de 2025 os consumidores instalaram mais de 147 mil sistemas solares, que passaram a abastecer cerca de 228,7 mil imóveis. Entre os imóveis abastecidos pela geração de energia própria, as residências lideram, com 69,2%, os comércios corresponda 18,4% e as propriedades rurais com 9,9%, vêm em seguida.

Benefícios ambientais e econômicos

O avanço da energia solar gera benefícios ambientais e econômicos. Segundo a Absolar, a energia fotovoltaica já evitou a emissão de cerca de 66,6 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade no Brasil e desde 2012 o setor trouxe para o país mais de R$ 251,1 bilhões em novos investimentos, criou mais de 1,6 milhão de empregos e contribuiu com mais de R$ 78 bilhões em impostos.

Segundo levantamento do Portal Solar, marketplace especializado no segmento, em 2019 o Brasil já tinha mais de 10 mil empresas no setor de energia solar e a maior parte atuando no setor de energia distribuída, por meio da venda de equipamentos e serviços de instalação. Com tantas opções de prestadores de serviço, o consumidor precisa ter atenção no processo de escolha e avaliar não apenas com base no desempenho e no custo, mas também na segurança no processo de instalação e durante a operação do sistema.

Enquanto as usinas de energia fotovoltaica conectadas ao SIN são desenvolvidas, em sua maioria, por empresas com décadas de experiência em projetos e na construção de usinas de geração de energia, crescem em menor quantidade, o que facilita a fiscalização por parte dos órgãos públicos e são construídas longe de centros urbanos povoados, que em caso de acidentes gera menos riscos às pessoas. As instalações de geração própria crescem em uma velocidade maior, são feitas, muitas vezes, em residências e empresas dentro de centros urbanos, o que demanda cuidados para garantir a segurança das pessoas que usam o imóvel.